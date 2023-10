VIDE DRESSING D’AUTOMNE Saint-André-de-Sangonis, 8 octobre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

VIDE DRESSING D’AUTOMNE : organisé par l’association Allez Savoir, à la salle des fêtes, dès 9h30.

2023-10-08 09:30:00 fin : 2023-10-08 16:00:00. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



AUTUMN DRESSING VACUUM: organized by the Allez Savoir association, at the Salle des Fêtes, from 9:30 a.m

MERCADO DE VESTIDOS DE OTOÑO: organizado por la asociación Allez Savoir, en la Sala de Fiestas, a partir de las 9.30 h

VIDEO DRESSING D’AUTOMNE: organisiert vom Verein Allez Savoir, in der Festhalle, ab 9:30 Uhr

