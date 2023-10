JEU D’ENQUÊTE GÉANT – SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS Saint-André-de-Sangonis, 7 octobre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Enquête au Village « Où est passé le fiancé de Brigitte Cambousset ? » – Enquête avec déambulation dans le village et dans les différents lieux de la commune (mairie, église, fontaine, bains douches etc …). Deux sessions : 10h et 14h. Gratuit et ouvert à tous..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



Investigation in the Village « Where has Brigitte Cambousset’s fiancé gone? » – Wander around the village and its various sites (town hall, church, fountain, shower baths, etc.). Two sessions: 10 a.m. and 2 p.m. Free and open to all.

Investigación en el pueblo « ¿Dónde se ha metido el novio de Brigitte Cambousset? – Investigación con vagabundeo por el pueblo y por los distintos lugares del municipio (ayuntamiento, iglesia, fuente, duchas de los baños, etc.). Dos sesiones: 10h y 14h. Gratuito y abierto a todos.

Umfrage im Dorf « Wo ist der Verlobte von Brigitte Cambousset geblieben? » – Untersuchung mit Spaziergang im Dorf und an verschiedenen Orten der Gemeinde (Rathaus, Kirche, Brunnen, Duschbäder usw. …). Zwei Sitzungen: 10 Uhr und 14 Uhr. Kostenlos und offen für alle.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT