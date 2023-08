CIRQUE DESSINÉ Saint-André-de-Sangonis, 23 septembre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Spectacle tout public, gratuit (durée 1h) suivi d’un repas tiré du sac, animation musicale par le duo

Virgile et Nazim (chant, accordéon et batterie) pour poursuivre la soirée en toute convivialité !

Le dessinateur et funambule Sébastien Le Guen de la compagnie Lonely Circus sera présent sur

la place de Saint-André dès jeudi 21 septembre….

2023-09-23 18:00:00 fin : 2023-09-23 . .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



Free show for all (duration 1h), followed by a packed lunch and musical entertainment by the duo

Virgile et Nazim (vocals, accordion and drums) for a convivial evening!

Designer and tightrope walker Sébastien Le Guen from the Lonely Circus company will be on hand at the

place de Saint-André from Thursday, September 21…

Espectáculo gratuito para todas las edades (1 hora de duración), seguido de un almuerzo para llevar y animación musical a cargo del dúo

Virgile et Nazim (voz, acordeón y batería) para amenizar la velada

El dibujante y equilibrista Sébastien Le Guen, de la compañía Lonely Circus, estará presente en la Place

place de Saint-André a partir del jueves 21 de septiembre…

Vorstellung für alle Altersgruppen, kostenlos (Dauer 1 Std.), anschließend ein Essen aus dem Beutel, musikalische Unterhaltung durch das Duo

Virgile und Nazim (Gesang, Akkordeon und Schlagzeug), um den Abend in geselliger Runde fortzusetzen!

Der Zeichner und Seiltänzer Sébastien Le Guen von der Firma Lonely Circus wird auf dem

auf dem Place de Saint-André ab Donnerstag, dem 21. September, zu se

Mise à jour le 2023-08-26 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT