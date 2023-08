JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONCERT SOL ANDANTE TRIO Saint-André-de-Sangonis, 17 septembre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Sol andante, un concert mêlant Rumba flamenca et musiques latines

Un soleil errant, cheminant sur les rives de la méditerranée.

Une voix insolite, clamant dans la langue de Cervantès, l’amour, les joies, les peines, les révoltes…

Engagés et profonds, les mots touchent..

Sol andante, a concert combining flamenco rumba and Latin music

A wandering sun on the shores of the Mediterranean.

An unusual voice, proclaiming in the language of Cervantes, love, joys, sorrows, revolts…

Engaging and profound, the words touch.

Sol andante, un concierto que combina rumba flamenca y música latina

Un sol errante a orillas del Mediterráneo.

Una voz insólita, proclamando en la lengua de Cervantes, amores, alegrías, penas, revueltas…

Atractivas y profundas, las palabras conmueven.

Sol andante, ein Konzert, das Rumba Flamenca und lateinamerikanische Musik miteinander verbindet

Eine wandernde Sonne, die an den Ufern des Mittelmeers entlangwandert.

Eine ungewöhnliche Stimme, die in der Sprache von Cervantes von Liebe, Freude, Leid und Revolte spricht…

Die Worte sind engagiert und tiefgründig, sie berühren.

