REPAS DES PORCS NEGRES Saint-André-de-Sangonis, 25 août 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Pour clôturer la saison estivale, vous êtes conviez au repas des porcs nègres avec un spectacle sous le thème de Goldman !.

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



To round off the summer season, we invite you to join us for a Goldman-themed show at the « Porcs nègres » dinner!

Como colofón a la temporada estival, le invitamos a la cena « Porcs nègres » con un espectáculo de temática Goldman

Um die Sommersaison abzuschließen, werden Sie zum Negerschweinessen mit einer Show unter dem Motto Goldman eingeladen!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT