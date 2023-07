SOIRÉE BODEGA Saint-André-de-Sangonis, 24 août 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

De 19h à 2h au complexe sportif Raymond Boisset de Saint-André-de-Sangonis

Soirée Bodega et traditionnelle sortie du cochon noir..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



From 7pm to 2am at the Raymond Boisset sports complex in Saint-André-de-Sangonis

Bodega evening and traditional black pig dinner.

De 19:00 a 02:00 h en el complejo deportivo Raymond Boisset de Saint-André-de-Sangonis

Noche de bodegas y cena tradicional de cochinillo negro.

Von 19 Uhr bis 2 Uhr im Sportkomplex Raymond Boisset in Saint-André-de-Sangonis

Bodega-Abend und traditionelles Ausfahren des schwarzen Schweins.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT