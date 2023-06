RENCONTRE LECTURE – SAINT ANDRE DE SANGONIS Saint-André-de-Sangonis, 16 juin 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

L’association « La Sauce » vous propose de se retrouver pour un nouveau rendez-vous convivial autour de vos lectures sur le thème de « Et si on riait ! » ou de tout autre livre coup de coeur !.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



The association « La Sauce » invites you to meet for a new friendly meeting around your readings on the theme of « Et si on riait! » or any other favorite book!

¡La asociación « La Sauce » le invita a reunirse para un nuevo encuentro de convivencia en torno a sus lecturas sobre el tema de « Et si on riait! » ¡o cualquier otro libro favorito!

Der Verein « La Sauce » schlägt Ihnen vor, sich zu einem neuen geselligen Treffen rund um Ihre Lektüre zum Thema « Und wenn wir lachen würden! » oder jedes andere Buch, das Ihnen am Herzen liegt, zu treffen!

Mise à jour le 2023-06-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT