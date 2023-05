SPECTACLE DE THEATRE « LA PETITE SAUCE » – SAINT ANDRE DE SANGONIS, 13 juin 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Les enfants et adolescents de « La Petite Sauce », l’atelier de pratique théâtrale proposé par l’association La Sauce proposent leurs spectacles de fin d’année.

« Enquêtes animées » d’après Peter Pan, Les aventures de Tintin et Sherlock Holmes..

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-14 . .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



The children and teenagers of « La Petite Sauce », the theatrical practice workshop offered by the association La Sauce, propose their end of year shows.

the show is called « Enquêtes animées » and is based on Peter Pan, The Adventures of Tintin and Sherlock Holmes.

Los niños y adolescentes de « La Petite Sauce », el taller de práctica teatral de la asociación La Sauce, proponen sus espectáculos de fin de curso.

« El espectáculo estará basado en Peter Pan, Las aventuras de Tintín y Sherlock Holmes.

Die Kinder und Jugendlichen von « La Petite Sauce », dem Theaterworkshop, der vom Verein La Sauce angeboten wird, präsentieren ihre Jahresabschlussaufführungen.

« Enquêtes animées » nach Peter Pan, Les aventures de Tintin und Sherlock Holmes.

