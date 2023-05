NEURODON – PORTES OUVERTES DU JARDIN LA FONT DE BEZOMBES Domaine de Bezombes, 6 mai 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Le jardin de la font de Bezombes vous accueillera pour le Neurodon, les 6,7 et 8 Mai de 14h30 à 19h..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-08 . EUR.

Domaine de Bezombes

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



The garden of the Bezombes font will welcome you for the Neurodon, on May 6th, 7th and 8th from 2:30 pm to 7 pm.

El jardín de la fuente de Bezombes le acogerá para el Neurodon, los días 6, 7 y 8 de mayo de 14.30 a 19.00 horas.

Der Garten der Font de Bezombes wird Sie am 6., 7. und 8. Mai von 14:30 bis 19:00 Uhr für den Neurodon begrüßen.

