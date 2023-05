ETAPE VIGNERONNE AU CHÂTEAU SAINT JEAN DE LA GINESTE, 10 juin 2023, Saint-André-de-Roquelongue.

Saint-André-de-Roquelongue,Aude

« Portes ouvertes » au domaine Château Saint Jean de la Gineste, avec :

– Vins : Alsace/Domaine Jean Bernard Ziegler ; Corbières/Château Saint Jean de la Gineste ; Cognac/Domaine Prunier ; Graves/Clos Bourgelas ; Sauternes/Château La Bouade

– Artisans : Histoire de Copeaux ; Les bijoux de Rosa ; Les créations de Mo ; L’Escale des senteurs ; Paysage Cathare

Le repas sur réservation (jusqu’au 6 juin) : Entrée + paëlla + dessert + café

Verre de dégustation à la consigne : 3,50€.

2023-06-10 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-10 23:00:00. EUR.

Saint-André-de-Roquelongue 11200 Aude Occitanie



« Open house » at the Château Saint Jean de la Gineste estate, with :

– Wines: Alsace/Domaine Jean Bernard Ziegler; Corbières/Chateau Saint Jean de la Gineste; Cognac/Domaine Prunier; Graves/Clos Bourgelas; Sauternes/Chateau La Bouade

– Artisans : Histoire de Copeaux ; Les bijoux de Rosa ; Les créations de Mo ; L’Escale des senteurs ; Paysage Cathare

Meal on reservation (until June 6th) : Starter + paella + dessert + coffee

Tasting glass at the deposit : 3,50?

» Jornada de puertas abiertas en Château Saint Jean de la Gineste, con :

– Vinos: Alsacia/Domaine Jean Bernard Ziegler; Corbières/Château Saint Jean de la Gineste; Cognac/Domaine Prunier; Graves/Clos Bourgelas; Sauternes/Château La Bouade

– Artesanos : Histoire de Copeaux ; Les bijoux de Rosa ; Les créations de Mo ; L’Escale des senteurs ; Paysage Cathare

Comida a la reserva (hasta el 6 de junio) : Entrante + paella + postre + café

Copa de degustación en el depósito : 3,50?

« Tag der offenen Tür » auf dem Weingut Château Saint Jean de la Gineste, mit :

– Weine: Elsass/Domaine Jean Bernard Ziegler; Corbières/Château Saint Jean de la Gineste; Cognac/Domaine Prunier; Graves/Clos Bourgelas; Sauternes/Château La Bouade

– Kunsthandwerker: Histoire de Copeaux; Les bijoux de Rosa; Les créations de Mo; L’Escale des senteurs; Paysage Cathare

Das Essen auf Vorbestellung (bis zum 6. Juni): Vorspeise + Paella + Dessert + Kaffee

Verkostungsglas am Pfandautomaten: 3,50?

