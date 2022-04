Saint-André-de-Cubzac : Qui sont les soldats cubzaguais qui reposent au cimetière ? Saint-André-de-Cubzac, 21 mai 2022, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac : Qui sont les soldats cubzaguais qui reposent au cimetière ? rue de Lucias Au cimetière Saint-André-de-Cubzac

2022-05-21 – 2022-05-21 rue de Lucias Au cimetière

Saint-André-de-Cubzac Gironde

EUR Partez à la découverte de l’histoire des soldats qui sont enterrés à Saint-André-de-Cubzac avec l’Association historique du Cubzaguais.

L’Association historique du Cubzaguais (ARHAL) propose pour la première fois une visite guidée du cimetière de Saint-André-de-Cubzac (Gironde) autour de la thématique de la mémoire des guerres. 1870, 1914-1918, 1939-1945, Indochine, Algérie… de nombreux soldats cubzaguais ont donné leur vie lors de ces conflits et reposent dans le cimetière. Durant une heure, l’ARHAL propose de découvrir l’histoire de ceux qui se sont battus pour la liberté et leur pays. Une manière de leur rendre hommage et de perdurer leur souvenir, tout en découvrant le cimetière, un lieu de verdure en pleine évolution. La visite guidée sera suivie d’une visite des jardins partagés de Lucias situés à proximité, avec l’association Les Mains d’Jardins, et d’un pot convivial.

Arhal

rue de Lucias Au cimetière Saint-André-de-Cubzac

