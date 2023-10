Marche du temps profond Saint-André-de-Cubzac, 28 octobre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Une Marche du Temps Profond, ou Deep Time Walk, ce sont 4,6 km de promenade contée pour parcourir les 4,6 milliards d’années d’histoire de la Terre et revivre, pas après pas, chaque événement significatif dans l’émergence et l’évolution de la vie sur Terre.

22 étapes contées (création de la Terre, formation de la Lune, apparition des océans, premières formes de vie, évolution multicellulaire, explosion cambrienne, période jurassique, extinctions de masse, apparition de notre espèce, etc.)

Une expérience ludique, sensorielle, instructive et poétique, pour se reconnecter à notre planète, au temps long, à nos ancêtres et à l’ensemble du Vivant..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 12:30:00. EUR.

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A Deep Time Walk is a 4.6 km walk through 4.6 billion years of Earth’s history, reliving, step by step, every significant event in the emergence and evolution of life on Earth.

22 stages (creation of the Earth, formation of the Moon, appearance of the oceans, first forms of life, multicellular evolution, Cambrian explosion, Jurassic period, mass extinctions, appearance of our species, etc.)

A playful, sensory, instructive and poetic experience that reconnects us with our planet, time, our ancestors and all living things.

A Deep Time Walk es un paseo de 4,6 km a través de 4.600 millones de años de historia de la Tierra, reviviendo, paso a paso, cada acontecimiento significativo en la aparición y evolución de la vida en la Tierra.

22 etapas narradas (creación de la Tierra, formación de la Luna, aparición de los océanos, primeras formas de vida, evolución multicelular, explosión del Cámbrico, periodo Jurásico, extinciones masivas, aparición de nuestra especie, etc.)

Una experiencia lúdica, sensorial, instructiva y poética que nos reconecta con nuestro planeta, el tiempo, nuestros antepasados y todos los seres vivos.

Ein Deep Time Walk ist ein 4,6 km langer Spaziergang durch die 4,6 Milliarden Jahre Erdgeschichte, auf dem Sie Schritt für Schritt jedes Ereignis erleben, das für die Entstehung und Entwicklung des Lebens auf der Erde von Bedeutung ist.

22 erzählte Etappen (Schöpfung der Erde, Bildung des Mondes, Entstehung der Ozeane, erste Lebensformen, vielzellige Evolution, kambrische Explosion, Juraperiode, Massenaussterben, Entstehung unserer Spezies usw.)

Eine spielerische, sinnliche, lehrreiche und poetische Erfahrung, um sich wieder mit unserem Planeten, der langen Zeit, unseren Vorfahren und dem gesamten Lebendigen zu verbinden.

Mise à jour le 2023-10-09 par Bourg Cubzaguais Tourisme