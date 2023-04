Vide grenier au Port de Plagne 28 quai Laurent Coureaud, 16 septembre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Le Club Nautique de Saint André de Cubzac organise son traditionnel vide-grenier au port.

L’installation des exposants se fera à partir de 6h30 et le démontage des stands ne pourra s’effectuer qu’à partir de 18h.

L’exposant qui s’inscrit, accepte, par défaut, le règlement intérieur tenu à leur disposition auprès de l’Office de Tourisme de Bourg Cubzaguais tourisme.

Les véhicules doivent impérativement quitter les allées avant 8h et rejoindre le parking

réservé aux exposants.

Pour les exposants qui gardent leur véhicule à côté de leur stand, la longueur de celui-

ci est au moins égale à celle du véhicule et au minimum de 5 mètres.

Les véhicules ne pourront pas circuler durant les heures d’ouverture au public.

Chaque exposant est responsable de la sécurité de son stand et respectera la propreté des lieux..

28 quai Laurent Coureaud Port de Plagne

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Nautical Club of Saint André de Cubzac organizes its traditional garage sale in the port.

The installation of the exhibitors will be done from 6:30 am and the dismantling of the stands will be done only from 6 pm.

The exhibitor who registers, accepts, by default, the internal regulation held at their disposal at the Tourist Office of Bourg Cubzaguais tourism.

The vehicles must imperatively leave the alleys before 8 am and join the parking lot

reserved for exhibitors.

For exhibitors who keep their vehicle next to their stand, the length of the vehicle must be at least equal to that of the stand

for exhibitors who keep their vehicle next to their stand, the length of the vehicle is at least equal to that of the vehicle and at least 5 meters.

Vehicles will not be allowed to circulate during the opening hours to the public.

Each exhibitor is responsible for the security of his stand and will respect the cleanliness of the premises.

El Club Nautique de Saint André de Cubzac organiza su tradicional venta de garaje en el puerto.

La instalación de los expositores se hará a partir de las 6h30 y el desmontaje de los stands sólo será posible a partir de las 18h00.

El expositor que se inscriba acepta, por defecto, el reglamento interno puesto a su disposición en la Oficina de Turismo de Bourg Cubzaguais.

Los vehículos deberán abandonar los pasillos antes de las 8 h y dirigirse al aparcamiento reservado a los expositores

reservado a los expositores.

Para los expositores que guarden su vehículo junto a su stand, la longitud del vehículo deberá ser al menos igual a la del stand

para los expositores que mantengan su vehículo junto a su stand, la longitud del vehículo deberá ser como mínimo igual a la del vehículo y como mínimo de 5 metros.

No se permitirá la circulación de vehículos durante las horas de apertura al público.

Cada expositor es responsable de la seguridad de su stand y respetará la limpieza del recinto.

Der Club Nautique de Saint André de Cubzac organisiert seinen traditionellen Flohmarkt im Hafen.

Die Aussteller werden ab 6.30 Uhr aufgestellt und die Stände können erst ab 18 Uhr abgebaut werden.

Der Aussteller, der sich anmeldet, akzeptiert standardmäßig die Geschäftsordnung, die beim Fremdenverkehrsamt Bourg Cubzaguais tourisme für sie bereitgehalten wird.

Die Fahrzeuge müssen unbedingt vor 8 Uhr die Gänge verlassen und auf dem Parkplatz

der den Ausstellern vorbehalten ist.

Für Aussteller, die ihr Fahrzeug neben ihrem Stand abstellen, muss die Länge des Fahrzeugs mindestens 50 cm betragen

mindestens so lang sein wie das Fahrzeug, mindestens aber 5 Meter.

Die Fahrzeuge dürfen während der Öffnungszeiten für das Publikum nicht zirkulieren.

Jeder Aussteller ist für die Sicherheit seines Standes verantwortlich und muss die Sauberkeit der Räumlichkeiten respektieren.

