Fête foraine à Saint-André-de-Cubzac Place du Champ de Foire, 13 juillet 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Fête foraine du 13 au 16 juillet.

Jeudi 13 juillet : 23 h – feu d’artifice sonorisé avec la bandas de Saint-Ciers au stade Leo Lagrange.

Vendredi 14 juillet au Parc Robillard : animation par le RCC.

Samedi 15 juillet : animation DJ dans la salle du champ de foire avec Cyril Rodriguer.

Dimanche 16 juillet à 15h : loto de l’été..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-16 . EUR.

Place du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Fair from July 13th to 16th.

Thursday, July 13th : 23 h – fireworks with the bandas of Saint-Ciers at the Leo Lagrange stadium.

Friday, July 14th in the Robillard Park: animation by the RCC.

Saturday July 15: DJ animation in the hall of the fairground with Cyril Rodriguer.

Sunday July 16th at 3pm : summer lotto.

Feria del 13 al 16 de julio.

Jueves 13 de julio: 23:00 h – fuegos artificiales con las bandas de Saint-Ciers en el estadio Leo Lagrange.

Viernes 14 de julio en el Parc Robillard: animación a cargo del CCR.

Sábado 15 de julio: Animación DJ en la sala de la feria con Cyril Rodriguer.

Domingo 16 de julio a las 15 h: bingo de verano.

Kirmes vom 13. bis 16. Juli.

Donnerstag, 13. Juli: 23 Uhr – beschalltes Feuerwerk mit der Bandas de Saint-Ciers im Leo Lagrange-Stadion.

Freitag, 14. Juli im Parc Robillard: Unterhaltung durch den RCC.

Samstag, 15. Juli: DJ-Animation in der Halle des Champ de foire mit Cyril Rodriguer.

Sonntag, 16. Juli um 15 Uhr: Sommerlotto.

Mise à jour le 2023-02-03 par Bourg Cubzaguais Tourisme