Sérial Kickerz Battle Hip-Hop international de breakdance, 4 juin 2023, Saint-André-de-Cubzac

2023-06-04 – 2023-06-04

Le parterre de la salle du champ de foire va encore s'embraser !

Battle international Serial KickerZ : entre performances artistiques et compétition de niveau international, les meilleurs breakdancers du monde s’affrontent.

De la sueur, de l’engagement, les corps s’élèvent, se désarticulent, glissent, tournent et dansent au rythme des musiques et des encouragements du public.

