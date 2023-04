Braderie à Saint André de Cubzac Salle Dantagnan, 11 mai 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Braderies organisées par le Secours Populaire :

Jeudi 11 mai de 14h à 17h et samedi 13 mai de 9h à 13h.

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Salle Dantagnan

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Braderies organized by the Secours Populaire:

Thursday, May 11 from 2 to 5 p.m. and Saturday, May 13 from 9 a.m. to 1 p.m

Braderías organizadas por Secours Populaire:

Jueves 11 de mayo de 14.00 a 17.00 horas y sábado 13 de mayo de 9.00 a 13.00 horas

Von der Secours Populaire organisierte Ausverkäufe :

Donnerstag, den 11. Mai von 14 bis 17 Uhr und Samstag, den 13. Mai von 9 bis 13 Uhr

Mise à jour le 2023-04-11 par Bourg Cubzaguais Tourisme