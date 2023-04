Le cirque piètre 7 allées du Champ de Foire, 2 mai 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Le cirque pour tout le monde et avec tout le monde.

Julien Candy est le chef d’orchestre d’un spectacle de cirque d’objets du quotidien où les avions en papier et les fourchettes portent autant d’adrénaline que les êtres vivants. Et comme il a à cœur de vous faire participer, préparez-vous à animer ces artistes d’un soir !

La Faux Populaire (Cirque du quotidien)

Durée : 1h30 – dès 8 ans..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 . EUR.

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The circus for everyone and with everyone.

Julien Candy is the conductor of a circus show using everyday objects where paper airplanes and forks carry as much adrenaline as living beings. And since he wants you to participate, get ready to animate these artists for a night!

La Faux Populaire (Everyday circus)

Duration: 1h30 – from 8 years old.

El circo para todos y con todos.

Julien Candy es el director de un espectáculo de circo con objetos cotidianos en el que los aviones de papel y los tenedores llevan tanta adrenalina como los seres vivos. Y como quiere que participes, ¡prepárate para entretenerte con estos « one-nighters »!

La Faux Populaire (El circo de todos los días)

Duración: 1h30 – a partir de 8 años.

Zirkus für alle und mit allen.

Julien Candy ist der Dirigent einer Zirkusshow mit Alltagsgegenständen, in der Papierflieger und Gabeln genauso viel Adrenalin tragen wie Lebewesen. Und da ihm Ihre Teilnahme am Herzen liegt, machen Sie sich bereit, diese Artisten für einen Abend zu animieren!

La Faux Populaire (Zirkus des Alltags)

Dauer: 1,5 Stunden – ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-01-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme