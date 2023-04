J’ai trop peur – Théâtre jeune public 7 allées du Champ de Foire, 25 avril 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Et vous, la rentrée au collège, vous l’appréhendez comment ?

Les vacances d’été entre le CM2 et la 6e, c’est trop l’angoisse. Le collège c’est trop.

C’est trop grand, c’est trop de monde, c’est trop de matières différentes dans trop de

salles différentes, c’est trop de livres et de classeurs, c’est trop d’émotions qui s

bousculent, c’est trop de crise interne. Alors avant même d’y entrer, ça fait trop peur.

Pouvant se voir de manière indépendante, ce spectacle est lié à J’ai trop d’amis qui suit

ce même personnage après sa rentrée au collège.

Cie du Kaïros (Théâtre)

Durée : 1h – dès 7 ans.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . EUR.

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



And you, how do you apprehend the beginning of the school year?

The summer vacations between CM2 and 6e, it is too much anguish. The college is too much.

It’s too big, it’s too many people, it’s too many different subjects in too many different

it’s too many different subjects in too many different rooms, it’s too many books and binders, it’s too many emotions that are

it’s too many emotions, too much internal crisis. So even before entering, it’s too scary.

This show can be seen independently, but it is linked to J’ai trop d’amis, which follows the same character

which follows the same character after he returns to school.

Cie du Kaïros (Theater)

Duration: 1 hour – from 7 years old

¿Cómo te sientes al empezar el colegio?

Las vacaciones de verano entre CM2 y 6e son demasiado estresantes. La escuela media es demasiado.

Es demasiado grande, demasiada gente, demasiadas asignaturas diferentes en demasiadas aulas diferentes, demasiados libros y carpetas

son demasiadas asignaturas diferentes en demasiadas aulas diferentes, son demasiados libros y carpetas, son demasiadas emociones que se

es demasiada crisis interna. Así que incluso antes de entrar, da demasiado miedo.

Este espectáculo puede verse de forma independiente, pero está vinculado a J’ai trop d’amis, que sigue al mismo personaje

que sigue al mismo personaje después de empezar la escuela.

Cie du Kaïros (Teatro)

Duración: 1 hora – a partir de 7 años

Wie stehen Sie vor dem Beginn des neuen Schuljahres?

Die Sommerferien zwischen der fünften und sechsten Klasse sind zu viel Angst. Das College ist zu viel.

Es ist zu groß, es ist zu voll, es sind zu viele verschiedene Fächer in zu vielen verschiedenen Räumen

es sind zu viele Bücher und Ordner, zu viele Emotionen, die aufeinanderprallen

es ist zu viel innere Krise. Schon vor dem Betreten der Schule ist es zu beängstigend.

Diese Aufführung kann unabhängig gesehen werden, ist aber mit J?ai trop d’amis (Ich habe zu viele Freunde) verknüpft

mit der gleichen Figur nach ihrem Eintritt in die Mittelschule.

Cie du Kaïros (Theater)

Dauer: 1 Stunde – ab 7 Jahren

Mise à jour le 2023-03-21 par Bourg Cubzaguais Tourisme