Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Saint-André-de-Chalencon, 4 août 2023, Saint-André-de-Chalencon.

Saint-André-de-Chalencon,Haute-Loire

Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales aux abords du château de Chalencon avec Charlie Braesch, le goût du sauvage, animateur nature. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron ou www.legoutdusauvage.com.

2023-08-04 10:00:00 fin : 2023-08-04 12:00:00. EUR.

Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover edible and medicinal wild plants around Chalencon castle with Charlie Braesch, le goût du sauvage, nature guide. Reservations at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office or www.legoutdusauvage.com

Descubra las plantas silvestres comestibles y medicinales de los alrededores del castillo de Chalencon con Charlie Braesch, guía de naturaleza. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron o www.legoutdusauvage.com

Entdeckung von essbaren und medizinischen Wildpflanzen in der Umgebung des Schlosses von Chalencon mit Charlie Braesch, le goût du sauvage, Naturanimateur. Reservierung beim Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron oder www.legoutdusauvage.com

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron