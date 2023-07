Pêche à l’écrevisse Saint-André-de-Chalencon, 2 août 2023, Saint-André-de-Chalencon.

Saint-André-de-Chalencon,Haute-Loire

Sylvain Béal (Despeches.com ) animateur professionnel et diplômé propose en partenariat avec l’AAPPMA Val d’Ance Retournac, pêche à l’écrevisse dans l’Ance . Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-08-02 14:00:00 fin : 2023-08-02 17:00:00. EUR.

Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Sylvain Béal (Despeches.com ), a qualified professional fishing instructor, offers crayfish fishing in the Ance in partnership with the AAPPMA Val d?Ance Retournac. Bookings at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

Sylvain Béal (Despeches.com ), guía profesional cualificado, propone la pesca del cangrejo de río en el Ance en colaboración con la AAPPMA Val d’Ance Retournac. Las reservas pueden realizarse en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Sylvain Béal (Despeches.com ), ein professioneller und diplomierter Animateur, bietet in Zusammenarbeit mit dem AAPPMA Val d’Ance Retournac das Krebsfischen in der Ance an. Reservierung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Mise à jour le 2023-06-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron