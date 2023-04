Nettoyons le Sud Halle Jouve, Parc du Château, 15 avril 2023, Saint-Andiol.

« Nettoyons le Sud ! » en partenariat avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Opération collective de ramassage de déchets.

Avec la Région Sud, préservons l’environnement..

2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

Halle Jouve, Parc du Château

Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Let’s clean up the South! » in partnership with the South Provence-Alpes-Côte d’Azur Region.

Collective operation of waste collection.

With the Southern Region, let’s preserve the environment.

« Limpiemos el Sur » en colaboración con la Región Sur Provenza-Alpes-Costa Azul.

Operación colectiva de recogida de residuos.

Con la Región Sur, preservemos el medio ambiente.

« Nettoyons le Sud! » in Partnerschaft mit der Region Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Kollektive Aktion zum Einsammeln von Müll.

Mit der Region Süd, lasst uns die Umwelt schützen.

