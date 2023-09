Exposition artistique à l’Apothicairerie et aux Prisons Royales Saint-Amour Saint-Amour, 16 septembre 2023, Saint-Amour.

Exposition artistique à l’Apothicairerie et aux Prisons Royales 16 et 17 septembre Saint-Amour

Une exposition de trois artistes de la Petite Montagne, Corinne Bourru, Christelle Fillod et Pascale Maheut est présentée à l’Apothicairerie et aux Prisons Royales.

Afin de créer cette exposition, les trois artistes se sont inspirées des lieux et des mémoires des lieux.

Photographies, tissages, textiles, etc. proposent un autre regard sur ces sites chargés d’histoire(s).

Voir, saisir, percevoir. Comment une réalité spécifique se rend-t-elle perceptible ? Le travail photographique et de dessin de Christelle Fillod est une recherche menée sur la perception visuelle. Elle est particulièrement à l’écoute de la façon dont les espaces s’articulent entre eux. La matérialisation de la lumière joue un rôle important dans la manière de révéler cette perception fine des dimensions et énergies sensibles des lieux.

La nature est la source d’inspiration de Corinne Bourru. Au gré de ses promenades, elle observe, s’émerveille et prélève des végétaux. Elle les transforme ensuite en papier végétal qui servira à créer ses œuvres ou encore, par des procédés de transformation, les imprime sur tissu ou papier qu’elle assemble, coud, tisse ou brode. Elle offre ainsi au regard du visiteur une promenade dans ce monde merveilleux qui nous entoure.

La laine est la matière de prédilection de Pascale Maheut , mais c’est en l’associant à d’autres matières qu’elle développe son langage poétique et follement joyeux !

Situé à l'extrême sud-ouest de la région de Franche-Comté, Saint-Amour occupe les premières pentes du massif jurassien tout en débordant sur la plaine bressane toute proche.

Au Moyen-Âge sont édifiés une forteresse et des remparts pour conforter la position stratégique de la bourgade. Saint-Amour a subi trois sièges et cinq invasions liées à la conquête française. De cette période, la ville ne conserve que ses fortifications qui entouraient l’ancien château.

Découvrez aussi les trésors cachés des XVIème au XIXème siècle de la ville : fenêtres à meneaux, frontons sculptés et moulurés, statuettes, niches… L’ ambiance et l’architecture des villes du sud se fait déjà ressentir : tuiles rondes, façades colorées, ambiance de marché le samedi matin…

Un parcours de visite piétonnier est disponible à l’Accueil Tourisme, venez le découvrir ! Parkings à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Corinne Bourru