Festival du Film d’Amour « LE RETOUR DES HIRONDELLES » Salle de la Chevalerie Saint-Amour, jeudi 22 février 2024.

Festival du Film d’Amour « LE RETOUR DES HIRONDELLES » Salle de la Chevalerie Saint-Amour Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:30:00

fin : 2024-02-22

LE RETOUR DES HIRONDELLES

Réalisé par Li Ruijun

Fiction Chine 2023 VOSTF 2h13

Festival International du film de Valladolid 2022, Meilleur Film

Ma, un paysan chinois âgé, cultive la terre avec son âne et sa charrue. Comme il est le dernier de sa famille à ne pas être marié, on lui fait épouser Guiying, une femme à la santé fragile. Tous deux vont se lier d’amour. Le sixième film de Li Ruijun est une romance d’une grande tendresse et d’une beauté stupéfiante, qui reflète par la bande les contrastes de la Chine d’hier et d’aujourd’hui.

Avec une intervention de Pascal Binétruy

.

Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Festival du Film d’Amour « LE RETOUR DES HIRONDELLES » Saint-Amour a été mis à jour le 2024-01-22 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA