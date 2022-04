L’Abeille de la Fleur au Miel Musée Serret Saint-Amarin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

L’Abeille de la Fleur au Miel Musée Serret, 14 mai 2022 18:00, Saint-Amarin. Samedi 14 mai, 18h00 Sur place Exposition abeille et apiculture Musée Serret 7 rue Clemenceau, 68550 Saint-Amarin, Haut-Rhin, Grand Est, France 68550 Saint-Amarin Haut-Rhin

http://www.museeserret.fr Découvrez la collection la plus riche de la région sur la Première Guerre mondiale et la passionnante histoire de la Vallée de Saint-Amarin grâce à plusieurs milliers d’objets et de documents exposés dans 25 salles réparties sur 3 niveaux. © Musée Serret samedi 14 mai – 18h00 à 22h00 musée serret ©

