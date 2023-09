Concert de l’Avent Saint-Amarin, 2 décembre 2023, Saint-Amarin.

Saint-Amarin,Haut-Rhin

La musique municipale de Saint-Amarin inaugure les festivités de Noël avec son traditionnel concert de l’Avent, accompagnée par la Chorale Echo de la Vallée. Chants et musiques alterneront dans un programme composé de mélodies à la fois classiques et populaires..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est



The Saint-Amarin municipal band kicks off the Christmas festivities with its traditional Advent concert, accompanied by the Echo de la Vallée choir. Songs and music alternate in a program of both classical and popular melodies.

La banda municipal de Saint-Amarin da el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas con su tradicional concierto de Adviento, acompañada por el coro Echo de la Vallée. Canciones y música se alternarán en un programa de melodías clásicas y populares.

Die Stadtmusik von Saint-Amarin eröffnet die Weihnachtsfeierlichkeiten mit ihrem traditionellen Adventskonzert, das vom Chorale Echo de la Vallée begleitet wird. Gesang und Musik wechseln sich in einem Programm ab, das sowohl klassische als auch volkstümliche Melodien enthält.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin