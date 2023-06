Fête de la musique dans la Vallée de Saint-Amarin Saint-Amarin, 21 juin 2023, Saint-Amarin.

Saint-Amarin,Haut-Rhin

De nombreuses communes et associations vous proposent de célébrer cette fête traditionnelle ouvrant officiellement la saison de l’été.

Au programme, petite restauration et ambiance conviviale, le tout accompagné bien évidemment par de la musique de styles divers et variés.

Vous n’avez plus qu’à faire votre choix !.

Numerous communes and associations invite you to celebrate this traditional festival that officially opens the summer season.

On the program: light refreshments and a convivial atmosphere, accompanied by music in a wide variety of styles.

All you have to do is make your choice!

Numerosas ciudades y asociaciones le ofrecen la posibilidad de celebrar esta fiesta tradicional que inaugura oficialmente la temporada estival.

El programa incluye refrigerios ligeros y un ambiente agradable, acompañados de música de estilos muy variados.

Sólo tiene que elegir

Viele Gemeinden und Vereine bieten Ihnen die Möglichkeit, dieses traditionelle Fest zu feiern, mit dem die Sommersaison offiziell eröffnet wird.

Auf dem Programm stehen kleine Snacks und eine gesellige Atmosphäre, die natürlich von Musik verschiedenster Stilrichtungen begleitet wird.

Sie müssen nur noch Ihre Wahl treffen!

