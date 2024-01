Journée de greffage d’hiver Route de Montignac Saint-Amant-de-Boixe, samedi 17 février 2024.

Journée de greffage d’hiver Route de Montignac Saint-Amant-de-Boixe Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17

Ateliers taille et greffe organisés par le PETR du pays du Ruffécois et Mémoires fruitières des Charentes et l’aimable autorisation des propriétaires.

Route de Montignac Cellier de l’abbaye

Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine



