Musique en Viadène, 18 juillet 2023, Saint-Amans-des-Cots.

Mardi 18 juillet, Musique en Viadène à St-Amans-des-Côts. A partir de 20h30, place de l’église.

2023-07-18

Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie



Tuesday, July 18th, Music in Viadène in St-Amans-des-Côts. From 8:30 pm, place de l’église

Martes 18 de julio, Musique en Viadène en St-Amans-des-Côts. A partir de las 20.30 h, plaza de la iglesia

Dienstag, 18. Juli, Musique en Viadène in St-Amans-des-Côts. Ab 20:30 Uhr, Place de l’Eglise

