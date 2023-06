PARTERRE – BLEU / LA ZAMPA Saint-Amans, 4 juillet 2023, Saint-Amans.

Parterre est une manifestation dédiée à la danse et adressée à tous qui se déroulera du 2 au 5 juillet 2023 dans l’Aude.

BLEU / LA ZAMPA

La compagnie la Zampa est installée à Saverdun dans l’Ariège. Depuis plusieurs années, animée par Magali Milan et Romuald Luydin, celle-ci s’engage à proposer des spectacles exigeants fondés sur une confiance hors du commun dans le geste et ses résolutions.

Ils ont imaginé Bleu pour un dispositif conçu comme un étroit cube de tulle dans lequel les corps s’exposent ou se cachent en grande proximité avec le public. Pour Parterre, ils se proposent de conserver ces états de danse mais sans la présence de la structure et de se projeter directement dans la nature. Le plaisir d’entrer dans la profondeur qu’ils avaient envisagée se transforme en plaisir d’offrir une danse à la nature, danse magnifiquement interprétée par Magali Milian et Anna Vanneau..

Parterre is a dance event open to all, taking place from July 2 to 5, 2023 in the Aude region of France.

BLUE / LA ZAMPA

Compagnie la Zampa is based in Saverdun in the Ariège region of France. For several years now, led by Magali Milan and Romuald Luydin, the company has been committed to offering demanding shows based on an uncommon confidence in gesture and its resolutions.

They imagined Bleu for a set-up conceived as a narrow cube of tulle in which the bodies are exposed or hidden in close proximity to the audience. For Parterre, they propose to maintain these states of dance but without the presence of the structure, projecting themselves directly into nature. The pleasure of entering into the depths they had envisaged is transformed into the pleasure of offering a dance to nature, a dance magnificently interpreted by Magali Milian and Anna Vanneau.

Parterre es un evento de danza para todos los públicos que se celebrará en la región de Aude del 2 al 5 de julio de 2023.

BLEU / LA ZAMPA

La Zampa tiene su sede en Saverdun, en la región de Ariège. Desde hace varios años, dirigida por Magali Milan y Romuald Luydin, la compañía se ha comprometido a ofrecer espectáculos exigentes basados en una confianza poco común en el gesto y sus resoluciones.

Imaginaron Bleu para un decorado concebido como un estrecho cubo de tul en el que los cuerpos se exponen o se ocultan muy cerca del público. Para Parterre, proponen mantener estos estados de danza pero sin la presencia de la estructura y proyectarse directamente en la naturaleza. El placer de entrar en las profundidades que habían previsto se transforma en el placer de ofrecer una danza a la naturaleza, una danza magníficamente interpretada por Magali Milian y Anna Vanneau.

Parterre ist eine dem Tanz gewidmete und an alle gerichtete Veranstaltung, die vom 2. bis 5. Juli 2023 im Departement Aude stattfindet.

BLAU / LA ZAMPA

Die Compagnie la Zampa hat ihren Sitz in Saverdun im Departement Ariège. Seit mehreren Jahren engagiert sie sich unter der Leitung von Magali Milan und Romuald Luydin für anspruchsvolle Aufführungen, die auf einem außergewöhnlichen Vertrauen in die Geste und ihre Auflösung beruhen.

Sie haben Bleu für eine Vorrichtung entworfen, die wie ein schmaler Tüllwürfel konzipiert ist, in dem sich die Körper in großer Nähe zum Publikum zeigen oder verstecken. Für Parterre wollen sie diese Tanzzustände beibehalten, aber ohne die Präsenz der Struktur, und sich direkt in die Natur projizieren. Die Freude, in die Tiefe zu gehen, die sie sich vorgestellt hatten, verwandelt sich in die Freude, der Natur einen Tanz zu schenken, der von Magali Milian und Anna Vanneau wunderbar interpretiert wird.

