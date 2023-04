Smoking no smoking Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’Évènement: Cher

Smoking no smoking
Saint-Amand-Montrond
22 septembre 2023
EUR 18

D 'ALAN AYCKBOURN
Mise en scène Eric Metayer
Adaptation de et avec Antoine Seguin et Gwénaël Ravaux

« Le destin ce n'est pas une question de chance c'est une question de choix »

A chaque moment de la vie, l'homme se trouve confronté à des choix qui lui font prendre des chemins différents. Allan Ayckbourn illustre magnifiquement ce propos. Une décision prise en quelques secondes, de manière plus ou moins réfléchie, un concours de circonstances, un état psychologique et la vie est « autre ».

