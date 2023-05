Descente du Cher en Canoë 871 Route de Bourges, 24 août 2023, Saint-Amand-Montrond.

Descente du Cher en Canoë de 10km

Pas de mineurs non accompagnés

Rdv à la base nautique

Inscriptions obligatoires.

Jeudi 2023-08-24 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-24 . EUR.

871 Route de Bourges

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire



Canoeing down the Cher river of 10km

No unaccompanied minors

Meeting point at the nautical base

Registration required

Descenso en canoa de 10 km por el río Cher

No se admiten menores no acompañados

Punto de encuentro en la base náutica

Inscripción obligatoria

10 km lange Kanufahrt auf dem Cher

Keine unbegleiteten Minderjährigen

Treffpunkt an der Wassersportbasis

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-05-10 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE