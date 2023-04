Les échappées à velo Saint-Amand-Montrond Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Les échappées à velo, 2 juillet 2023, Saint-Amand-Montrond . Saint-Amand-Montrond ,Cher , Les échappées à velo Chemin de la roche Saint-Amand-Montrond Cher

2023-07-02 08:00:00 – 2023-07-02 Saint-Amand-Montrond

Cher . Dans le Berry, Coeur de France est le lieu idéal pour s’évader en amoureux, en famille ou entre amis. Rendez-vous au camping de Saint-Amand-Montrond situé au bord du Canal de Berry.

Deux parcours seront proposés, 55km et 59km.

