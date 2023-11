MARCHÉ DE NOËL Saint-Alban-sur-Limagnole, 10 décembre 2023, Saint-Alban-sur-Limagnole.

Saint-Alban-sur-Limagnole,Lozère

– Vente de produits régionaux et artisanaux,

– Buvette, huîtres

– Jeux pour enfants

– repas sur place (15 €)

– Tombola : 1er prix 200€ en bon d’achats…

Organisé par les ventres noires; animé par le Pôt’ Poète….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie



– Sale of regional and artisanal products,

– Refreshments, oysters

– Games for children

– meal on site (15 ?)

– Tombola: 1st prize 200? in vouchers…

Organized by les ventres noires; hosted by Pôt’ Poète…

– Venta de productos regionales y artesanales,

– Bar de refrescos, ostras

– Juegos para niños

– comida in situ (15€)

– Tómbola: 1er premio 200? en vales de compra…

Organizado por les ventres noires; acogido por le Pôt’ Poète…

– Verkauf von regionalen und handwerklichen Produkten,

– Getränkestand, Austern

– Spiele für Kinder

– essen vor Ort (15 ?)

– Tombola: 1. Preis 200? in Form von Einkaufsgutscheinen…

Organisiert von den ventres noires (schwarzen Bäuchen); musikalisch umrahmt von Pôt’ Poète…

Mise à jour le 2023-11-20 par 48 – OT Margeride en Gevaudan