TELETHON SAINT ALBAN Saint-Alban-sur-Limagnole Catégories d’Évènement: Lozère

Saint-Alban-sur-Limagnole TELETHON SAINT ALBAN Saint-Alban-sur-Limagnole, 8 décembre 2023, Saint-Alban-sur-Limagnole. Saint-Alban-sur-Limagnole,Lozère vendredi 8 décembre :

– 17h – Randonnée autour de Saint-Alban (départ salle polyvalente)

– 18h – Démonstration JUDO

-18h30 – Démonstration AIKDO

-19h – Démonstration Dance en ligne

-19h30 – Démonstration Dance Folklorique

* Concours de Belote – club ….

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR. Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie



friday December 8 :

– 5pm – Hike around Saint-Alban (departure from salle polyvalente)

– 6pm – JUDO demonstration

-6:30pm – AIKDO demonstration

-7pm – Line dance demonstration

-7.30pm – Folk dance demonstration

* Belote competition – club … viernes 8 de diciembre :

– 17.00 h – Paseo por Saint-Alban (salida de la sala polivalente)

– 18:00 – Demostración de JUDO

-18h30 – Demostración de AIKDO

-19h00 – Demostración de baile en línea

-19h30 – Demostración de baile folclórico

* Concurso de belote – club … freitag, den 8. Dezember :

– 17 Uhr – Wanderung rund um Saint-Alban (Start in der Mehrzweckhalle)

– 18 Uhr – JUDO-Vorführung

-18:30 Uhr – Vorführung AIKDO

-19 Uhr – Vorführung Line Dance

-19:30 Uhr – Vorführung Folkloristischer Tanz

Mise à jour le 2023-11-23 par 48 – OT Margeride en Gevaudan

