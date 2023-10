SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Saint-Alban-sur-Limagnole, 1 novembre 2023, Saint-Alban-sur-Limagnole.

Saint-Alban-sur-Limagnole,Lozère

Soirée jeux à Saint-Alban-sur-Limagnole de 18h à 22h.

salles des associations

apportez vos jeux préférés.

….

2023-11-01 fin : 2023-11-01 22:00:00. EUR.

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie



Games evening at Saint-Alban-sur-Limagnole from 6pm to 10pm.

salles des associations

bring your favorite games.

…

Tarde de juegos en Saint-Alban-sur-Limagnole de 18:00 a 22:00 h.

salles des associations

trae tus juegos favoritos.

…

Spieleabend in Saint-Alban-sur-Limagnole von 18:00 bis 22:00 Uhr.

vereinsräume

bringen Sie Ihre Lieblingsspiele mit.

…

Mise à jour le 2023-10-27 par 48 – OT Margeride en Gevaudan