LE CHEMIN DES ETOILES Saint-Alban-sur-Limagnole, 21 juillet 2023, Saint-Alban-sur-Limagnole.

Saint-Alban-sur-Limagnole,Lozère

Chaque nuit, le même rêve revient : « Va sur le chemin

de l’étoile, un trésor t’y attend ! ». Alors l’été 2022, je suis

partie pour une aventure artistique sur les chemins de

Compostelle, pendant laquelle j’ai marché plus de 800

kms à la rencontre de….

2023-07-21 fin : 2023-07-21 21:30:00. EUR.

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie



Every night, the same dream recurs: « Go to the path of the star

a treasure awaits you ». So in the summer of 2022, I

i set off on an artistic adventure along the

Compostelle, during which I walked more than 800

kms to meet…

Todas las noches se repite el mismo sueño: « Ve al camino de la estrella

hay un tesoro esperándote ». Así que en el verano de 2022

emprendí una aventura artística por los caminos de

Compostelle, durante la cual recorrí más de 800

kms para conocer…

Jede Nacht kommt derselbe Traum: « Geh auf den Weg

des Sterns, dort wartet ein Schatz auf dich! ». Also machte ich mich im Sommer 2022

zu einem künstlerischen Abenteuer auf dem Pilgerweg nach

Compostela, während der ich über 800 km wanderte

km zurückgelegt habe, um auf…

Mise à jour le 2023-07-13 par 48 – OT Margeride en Gevaudan