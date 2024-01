FÊTE DE PRINTEMPS / TROC AUX PLANTES Saint-Alban-sur-Limagnole, dimanche 19 mai 2024.

Le comite des fêtes de Saint-Alban-sur-Limagnole, vous invite à la 2e édition de la fête de printemps, à Saint-Alban-sur-Limagnole.

Un troc aux plantes est organisé avec l aide de Jardin Nature 48.

Une vente de fleurs et de plants, est proposée par le comité.

Un marche de producteurs et d artisanat, sera également présent avec une soixantaine de stands.

Des animations seront proposées tout aux longs de la journée pour les petits et les grands… ( sculpteur à la Tronçonneuse champion de France le grizzly, balade en calèche, jeux pour les enfants, course de brouette pour petit et grand avec des lots à gagner, dégustation de miels, vannerie…), ..

avec la présence de Gregory Chamming’s, En quête du vivant, et d Alexandre Burtin un rêve de Balbu, pour des ateliers/balades decouvertes….

10h à 12h visite de jardin

14h à 16h la nature en ville.

Restauration sur place

Buvette

Une journée festive, familiale, et musicale, accompagnée du Pot Poète, de Loz Banda, les musiciens de la Truyere…

Un moment de partage et d échanges, sur le thème de la nature, du recyclage, du zéro déchet, la biodiversité, la faune et flore locale…

Nous vous attendons nombreux.

N hésitez pas à nous contacter pour touts renseignements et/ou inscription…

A tres bientôt.

centre du village

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie comitedesfetes.48120@laposte.net



