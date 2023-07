Cet évènement est passé Stand MSA à « La ruralité en mouvement » à St-Alban-de-Vaulserre (73) Saint-Alban-de-Vaulserre Stand MSA à « La ruralité en mouvement » à St-Alban-de-Vaulserre (73) Saint-Alban-de-Vaulserre, 2 juillet 2023, . Stand MSA à « La ruralité en mouvement » à St-Alban-de-Vaulserre (73) Dimanche 2 juillet, 08h00 Saint-Alban-de-Vaulserre Les Elus MSA du Nord Dauphiné seront présents à la première édition de l’évènement « La Ruralité en mouvement » organisé par la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné le dimanche 02 juillet 2023 à Saint-Albin-de-Vaulserre

Parmi les temps fort à ne pas manquer : balade sur les pas de la Ruralité, à travers la commune de Saint-Albin-de-Vaulserre, spectacle de marionnettes, théâtre d’improvisation, marché de producteurs locaux, stands divers et variés pour toute la famille : atelier antigaspi, créations culinaires, jardin thérapeutique, animations autour de la diversité des sols…

Les Elus MSA vous attendent nombreux sur le stand pour (re)découvrir avec eux la saisonnalité des fruits et légumes, de façon ludique. Saint-Alban-de-Vaulserre 38480 38480 Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

