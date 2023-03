Exposition, 14 juillet 2023, Saint-Alban . Exposition Espace La Marelle Saint-Alban Côtes dArmor

2023-07-14 – 2023-07-14 Saint-Alban

Côtes dArmor . Exposition présentant des artistes locaux : photographes, sculpteurs, peintres, céramistes. Les invités d’honneur sont Michel Devaux et Robert Gernot. L’exposition sera ouverte les jours de semaine, de 15 h à 18 h 30, et le samedi et le dimanche, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30. Le vernissage aura lieu le vendredi 14 juillet, à 11 h.

Un vide-ateliers d’artistes sera organisé le dimanche 16 juillet .

Ouvert à tous, gratuit. lartbre22@gmail.com Saint-Alban

