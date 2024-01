21ème Marché à la Ferme et Portes Ouvertes de la pisciculture Ollivier Saint-Aignan-le-Jaillard, dimanche 4 août 2024.

21ème Marché à la Ferme et Portes Ouvertes de la pisciculture Ollivier Saint-Aignan-le-Jaillard Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-08-04 09:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

La porte ouverte Ollivier est devenue incontournable pour les petits et les grands qui souhaitent (re)découvrir ce beau poisson arc-en-ciel, du bout de la ligne à l’assiette ! Une belle journée de fête dans un écrin de verdure, avec de nombreux exposants, de grandes tablées et activités familiales.

La porte ouverte Ollivier est devenue incontournable pour les petits et les grands qui souhaitent (re)découvrir ce beau poisson arc-en-ciel, du bout de la ligne à l’assiette ! Une belle journée de fête dans un écrin de verdure, avec de nombreux exposants, de grandes tablées et activités familiales.

Ambiance champêtre et conviviale Possibilité de restauration sur place Nombreuses animations.

EUR.

Moulin de la Vilette

Saint-Aignan-le-Jaillard 45600 Loiret Centre-Val de Loire truitesollivier@orange.fr



L’événement 21ème Marché à la Ferme et Portes Ouvertes de la pisciculture Ollivier Saint-Aignan-le-Jaillard a été mis à jour le 2024-01-18 par OT SULLY-SUR-LOIRE