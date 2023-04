Afterworks au Château Saint -Vincent 1 Lieu Dit Vincent, 18 avril 2023, Saint-Aignan.

Au programme : dégustation de 2 – 3 vins AOC Fronsac, accompagnée de charcuterie fine et de fromages affinés..

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 20:30:00. EUR.

1 Lieu Dit Vincent

Saint-Aignan 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the program: tasting of 2 – 3 AOC Fronsac wines, accompanied by fine charcuterie and mature cheeses.

En el programa: degustación de 2 a 3 vinos AOC Fronsac, acompañados de charcutería fina y quesos curados.

Auf dem Programm steht die Verkostung von 2 – 3 AOC Fronsac-Weinen, begleitet von feinen Wurstwaren und reifen Käsesorten.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT du Fronsadais