Retour à Courjumelle et ses villages Saint-Aignan, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-03 14:30:00

fin : 2024-02-03

Retour à Courjumelle et ses villages, séance rencontre avec le réalisateur.

Retour à Courjumelle et ses villages, un film écrit et réalisé par Jean-Claude Raoul. Quinze ans se sont écoulés, Courjumelle nous conduit en 1935. La grogne monte face à un avenir incertain. Un petit garçon de 10 ans quitte la ferme de ses parents. Cent quatre vingt dix huit ans après son nom est encore sur toutes les lèvres Auguste Poulain. Séance rencontre avec le réalisateur du film.

8 EUR.

18 Place du Président Wilson

Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



