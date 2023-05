Saison culturelle de Val’Eyrieux : Concert « Parranda la Cruz » 145 rue de l’artisanat, 13 mai 2023, Saint-Agrève.

Un quartet qui mélange rythmes vénézuéliens et réunionnais pour une musique invoquant la force de l’eau, du vent et du feu. En 1ère partie les chorales restitueront leur projet d’Éducation Artistique et Culturelle mené avec Rebecca Roger Cruz..

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

145 rue de l’artisanat Salle des Arts et des Cultures

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



A quartet that mixes Venezuelan and Reunionese rhythms for a music invoking the force of water, wind and fire. In the first part, the choirs will present their Artistic and Cultural Education project with Rebecca Roger Cruz.

Un cuarteto que mezcla ritmos venezolanos y reunionenses para una música que invoca la fuerza del agua, del viento y del fuego. En la primera parte, los coros presentarán su proyecto de Educación Artística y Cultural con Rebecca Roger Cruz.

Ein Quartett, das venezolanische und reunionesische Rhythmen zu einer Musik vereint, die die Kraft des Wassers, des Windes und des Feuers beschwört. Im ersten Teil werden die Chöre ihr Projekt zur künstlerischen und kulturellen Bildung mit Rebecca Roger Cruz vorstellen.

