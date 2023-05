Atelier d’écriture poétique et sensoriel : Les Mots de Soi 555 rue Maisonneuve, 11 mai 2023, Saint-Agrève.

Utiliser les mots pour transcrire ce que nous percevons et exprimer en miroir ce que nous sommes, en faisant appel à la pratique ancestrale de l’autolouange, une manière de se dire en poésie, accessible à toutes et à tous. Animé par Juliette Anne..

2023-05-11 à 13:15:00 ; fin : 2023-05-11 15:30:00. EUR.

555 rue Maisonneuve La recyclerie du PlatO – Rézo des 3 rivières

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Using words to transcribe what we perceive and express in mirror what we are, by calling upon the ancestral practice of self-talk, a way of saying ourselves in poetry, accessible to all. Animated by Juliette Anne.

Utilizar las palabras para transcribir lo que percibimos y expresar en espejo lo que somos, apelando a la práctica ancestral del diálogo con uno mismo, una forma de expresarnos en poesía, accesible a todos. Dirigido por Juliette Anne.

Die Worte benutzen, um das, was wir wahrnehmen, zu transkribieren und im Spiegel auszudrücken, wer wir sind, indem wir auf die uralte Praxis der Selbstaussprache zurückgreifen, eine Art, sich selbst in Poesie zu sagen, die für alle und jeden zugänglich ist. Moderation: Juliette Anne.

