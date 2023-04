Atelier : déco-couture 555 Rue Maisonneuve, 2 mai 2023, Saint-Agrève.

Animé par Nicole Figuière. Créez et repartez avec l’objet que vous aurez réalisé pendant l’après-midi, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Matériel fourni. Pour toute nouvelle inscription, contactez Nicole au 06 17 27 97 12..

2023-05-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-02 17:00:00. EUR.

555 Rue Maisonneuve La recyclerie du PlatO – Rézo des 3 rivières

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Animated by Nicole Figuière. Create and leave with the object you will have made during the afternoon, in a friendly and warm atmosphere. Materials provided. For new registrations, contact Nicole at 06 17 27 97 12.

Animación de Nicole Figuière. Crea y sal con el objeto que habrás realizado durante la tarde, en un ambiente acogedor y cálido. Material proporcionado. Para todas las nuevas inscripciones, póngase en contacto con Nicole en el 06 17 27 97 12.

Moderiert von Nicole Figuière. Kreieren Sie und gehen Sie mit dem Objekt nach Hause, das Sie während des Nachmittags in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre hergestellt haben. Material wird zur Verfügung gestellt. Für neue Anmeldungen wenden Sie sich bitte an Nicole unter 06 17 27 97 12.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées