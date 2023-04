Recycl’Arts : la rencontre des musicien·ne·s La recyclerie du PlatO – Rézo des 3 rivières, 1 mai 2023, Saint-Agrève.

Dans le cadre de Recycl’Arts, fête de La Recyclerie du PlatO, une journée entière dédiée aux échanges et répétitions, réservée aux musiciens qui joueront à la fête du 8 et 9 juillet à la Salle des Arts et des Cultures..

2023-05-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-01 22:00:00. .

La recyclerie du PlatO – Rézo des 3 rivières

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Recycl?Arts, La Recyclerie du PlatO’s party, a whole day dedicated to exchanges and rehearsals, reserved for the musicians who will play at the party on July 8 and 9 at the Salle des Arts et des Cultures.

En el marco de Recycl?Arts, el festival de La Recyclerie du PlatO, un día entero dedicado a intercambios y ensayos, reservado a los músicos que tocarán en el festival los días 8 y 9 de julio en la Salle des Arts et des Cultures.

Im Rahmen von Recycl?Arts, dem Fest von La Recyclerie du PlatO, ist ein ganzer Tag dem Austausch und den Proben gewidmet. Er ist den Musikern vorbehalten, die beim Fest am 8. und 9. Juli in der Halle der Künste und Kulturen auftreten werden.

