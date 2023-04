Atelier rénovation de meuble Saint-Agrève Saint-Agrève Catégories d’Évènement: Ardèche

Saint-Agrève

Atelier rénovation de meuble, 18 avril 2023, Saint-Agrève. Recyclerie du PlatO – 555 Rue Maisonneuve Saint-Agrève Ardèche

2023-04-18

Ardèche Saint-Agrève . EUR 15 15 Restaurez ou recréez à partir d’un vieux meuble (c’est la technique de l’upcycling). Vous pouvez même apporter votre propre meuble à restaurer ! Atelier animé par Jean-Michel. contact@rezodes3rivieres.com +33 9 84 32 15 04 https://www.rezodes3rivieres.com/ Saint-Agrève

