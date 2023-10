Visite d’une exploitation à reprendre en maraîchage inscrite au RDI Saint Agnet Saint-Agnet Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Agnet Visite d’une exploitation à reprendre en maraîchage inscrite au RDI Saint Agnet Saint-Agnet, 29 novembre 2023, Saint-Agnet. Visite d’une exploitation à reprendre en maraîchage inscrite au RDI Mercredi 29 novembre, 14h00 Saint Agnet Entrée libre Rendez-vous sur le lieu de l’exploitation où les participants pourront rencontrer le propriétaire et les anciens maraîchers. Visite de la structure et échanges. Animation par les conseillères installation transmission de la Chambre d’Agriculture des Landes. Saint Agnet 910 ROUTE D’AIRE SUR L’ADOUR saint agnet Saint-Agnet 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T14:00:00+01:00 – 2023-11-29T17:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Landes, Saint-Agnet Autres Lieu Saint Agnet Adresse 910 ROUTE D'AIRE SUR L'ADOUR saint agnet Ville Saint-Agnet Departement Landes

