Fêtes de St-Agnet Saint-Agnet, 14 octobre 2023, Saint-Agnet.

Saint-Agnet,Landes

Le comité des Fêtes de Saint-Agnet vous invite à sa fête locale le samedi 14 et dimanche 15 octobre

Au programme

• Samedi 14 octobre

12H Apéritif/Tapas

20h Repas grillages de porc marinées-frites- fromages/salade-dessert 12€ adulte et 8€ enfant(-12ans)

23h Bal

• Dimanche 15 octobre

10h30 Messe avec dépôt de gerbe aux monuments aux morts

12h Vin d’honneur

13h Repas traditionnel salade automnale, cœur de rumsteck accompagné de gratin de pommes de terres au fromage des Pyrénées, salade-fromage dessert liégeois gascon à l’Armagnac

18€ adulte et 10€ enfant(-12ans)

Inscriptions au 06.33.24.83.78 ou 06.49.75.97.46.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 23:00:00. EUR.

Saint-Agnet 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Saint-Agnet invites you to its local festival on Saturday 14th and Sunday 15th October

The program includes

? Saturday, October 14th

12H Apéritif/Tapas

8pm Meal of grilled marinated pork, French fries, cheese, salad and dessert 12? adults and 8? children (under 12)

11pm Ball

? Sunday October 15th

10:30am Mass with wreath-laying at the war memorial

12pm Vin d’honneur

1pm Traditional meal with autumn salad, rump steak with potato gratin and Pyrenean cheese, salad and cheese, Gascon Liège dessert with Armagnac

18? adults and 10? children (under 12)

Registration on 06.33.24.83.78 or 06.49.75.97.46

El Comité de Fiestas de Saint-Agnet le invita a su fiesta local el sábado 14 y el domingo 15 de octubre

El programa incluye

? Sábado 14 de octubre

12H Aperitivo/Tapas

20h Comida de cerdo marinado a la parrilla, patatas fritas, queso, ensalada y postre 12? adultos y 8? niños (menores de 12 años)

23h Baile

? Domingo 15 de octubre

10.30h Misa y colocación de una corona de flores en el memorial de guerra

12h Vin d’honneur

13h Comida tradicional con ensalada de otoño, bistec de cuadril con gratinado de patatas y queso de los Pirineos, ensalada y queso, postre gascón de Lieja con Armagnac

18? adulto y 10? niño (menores de 12 años)

Reservas al 06.33.24.83.78 o al 06.49.75.97.46

Das Festkomitee von Saint-Agnet lädt Sie zu seinem lokalen Fest am Samstag, den 14. und Sonntag, den 15. Oktober ein

Auf dem Programm

? Samstag, 14. Oktober

12H Aperitif/Tapas

20 Uhr Essen Mariniertes Schweinefleisch vom Grill – Pommes frites – Käse – Salat – Dessert 12? erwachsene und 8? kinder (unter 12 Jahren)

23 Uhr Tanz

? Sonntag, 15. Oktober

10.30 Uhr Gottesdienst mit Kranzniederlegung an den Kriegsdenkmälern

12 Uhr Ehrenwein

13 Uhr Traditionelles Essen Herbstsalat, Rumpsteak mit Kartoffelgratin und Käse aus den Pyrenäen, Salat-Käse-Dessert Lütticher Gascogne mit Armagnac

18? Erwachsene und 10? Kinder (-12 Jahre)

Anmeldungen unter 06.33.24.83.78 oder 06.49.75.97.46

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Aire sur l’Adour