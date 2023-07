Fête du Village Saint-Agnan-en-Vercors, 29 juillet 2023, Saint-Agnan-en-Vercors.

Saint-Agnan-en-Vercors,Drôme

Ball trap les 2 jours, feu d’artifice le samedi soir, vide grenier le dimanche..

2023-07-29 fin : 2023-07-30 . .

Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ball trap on both days, fireworks on Saturday evening, garage sale on Sunday.

Trampa de bolas los dos días, fuegos artificiales el sábado por la noche, venta de garaje el domingo.

Ball Trap an beiden Tagen, Feuerwerk am Samstagabend, Flohmarkt am Sonntag.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme